Информация о правообладателе: Romantic Guitar Music
Трек · 2015
Ave Maria
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Pure Instrumental Guitar Music, Vol. 12014 · Альбом · Alfredo Dominguez
Prestigious Duo (Duo De Prestige)2003 · Альбом · Pedro Ibanez
Boccherini 3 Quintettes2000 · Альбом · Pedro Ibanez
Spanish And South American Music (Musique Espagnole Et Sud-Américaine)1994 · Альбом · Pedro Ibanez
Guitarras en Sevilla1992 · Альбом · Pedro Ibanez
Classic Magic Guitars1989 · Альбом · Pedro Ibanez
Prestigio De La Guitarra Vol. 2 : Guitar Anthology / Anthologie De La Guitare1984 · Альбом · Pedro Ibanez
Prestigio De La Guitarra Vol. 3 : Plays Heitor Villa-Lobos / Œuvres Pour Guitare D'Heitor Villa-Lobos1984 · Альбом · Pedro Ibanez
Prestigio De La Guitarra Vol. 1 : The Masters Of Spanish And South American Guitar / Les Maîtres Espagnols Et Sud-Américains De La Guitare1984 · Альбом · Pedro Ibanez
Duerme, Duerme NegritoPedro Ibanez