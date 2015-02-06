О нас

Информация о правообладателе: Romantic Guitar Music

Другие релизы артиста

Релиз Twilight Time
Twilight Time2015 · Альбом · Pierre Cavalli
Релиз Uma Vitamina Faz Favor
Uma Vitamina Faz Favor2014 · Альбом · Pierre Cavalli
Релиз Magic Sounds
Magic Sounds2014 · Альбом · Pierre Cavalli
Релиз Rock and Twist Guitars (Mono Version)
Rock and Twist Guitars (Mono Version)2014 · Альбом · Pierre Cavalli
Релиз Twilight Time
Twilight Time2014 · Альбом · Pierre Cavalli
Релиз When (Mono Version)
When (Mono Version)2014 · Альбом · Pierre Cavalli
Релиз Un soir chez Norris (Evasion 1971) - Single
Un soir chez Norris (Evasion 1971) - Single2013 · Сингл · Pierre Cavalli
Релиз Pierre Cavalli (Evasion 1970)
Pierre Cavalli (Evasion 1970)2013 · Сингл · Pierre Cavalli
Релиз Folk and Western Guitars (Evasion 1971)
Folk and Western Guitars (Evasion 1971)2013 · Альбом · Léon Francioli
Релиз Les années d'illusion
Les années d'illusion1977 · Сингл · Pierre Cavalli
Релиз Sitting on My Guitar
Sitting on My Guitar1973 · Альбом · Pierre Cavalli
Релиз Rock and Twist Guitars
Rock and Twist Guitars1962 · Альбом · Pierre Cavalli

