Информация о правообладателе: 104pro Media

Другие релизы артиста

Релиз Wagner - Lohengrin
Wagner - Lohengrin2024 · Сингл · Gottlob Frick
Релиз Weber · Der Freischütz
Weber · Der Freischütz2024 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Релиз Die Lustige Witwe - Eine Nacht In Venedig
Die Lustige Witwe - Eine Nacht In Venedig2023 · Сингл · Rudolf Schock
Релиз Kálmán · Gräfin Mariza
Kálmán · Gräfin Mariza2023 · Сингл · Sari Barabas
Релиз Emmerich kálmán · die csárdásfürstin highlights
Emmerich kálmán · die csárdásfürstin highlights2023 · Сингл · Rudolf Schock
Релиз Strauss : Capriccio (München 1953)
Strauss : Capriccio (München 1953)2023 · Альбом · Richard Strauss
Релиз A Bouquet of Franz Lehár
A Bouquet of Franz Lehár2023 · Сингл · Rudolf Schock
Релиз Giacomo Puccini: Madame Butterfly Querschnitt
Giacomo Puccini: Madame Butterfly Querschnitt2022 · Сингл · Rudolf Schock
Релиз Jacques Offenbach: Hoffmans Erzählungen - Querschnitt
Jacques Offenbach: Hoffmans Erzählungen - Querschnitt2021 · Альбом · Rudolf Schock
Релиз Erich Kaman: Die Csardasfürstin - Gräfin Mariza (Querschnitt)
Erich Kaman: Die Csardasfürstin - Gräfin Mariza (Querschnitt)2021 · Альбом · Sari Barabas
Релиз Franz Lehár ‎- Das Land Des Lächelns (Querschnitt)
Franz Lehár ‎- Das Land Des Lächelns (Querschnitt)2021 · Альбом · Rudolf Schock
Релиз Zwei Mädchenaugen
Zwei Mädchenaugen2021 · Сингл · Rudolf Schock

