Информация о правообладателе: Archivi del Novecento
Трек · 2015
Non ci comprendiamo più
Другие релизы артиста
Il re delle serenate2022 · Альбом · Oscar Carboni
Oscar carboni (Le grandi voci)2015 · Альбом · Oscar Carboni
Serenata Celeste2014 · Сингл · Oscar Carboni
Rarità italiane, Vol. 22013 · Альбом · Oscar Carboni
Rarità italiane, Vol. 12013 · Альбом · Oscar Carboni
Le grandi voci della canzone italiana - Oscar Carboni2013 · Альбом · Oscar Carboni
Dea garbaccio at her best2013 · Альбом · Dea Garbaccio
Trio Lescano at Their Best, Vol. 12013 · Альбом · Trio Lescano
Trio Lescano at Their Best, Vol. 22013 · Альбом · Trio Lescano
Oscar Carboni2012 · Альбом · Oscar Carboni
Tango del mare2011 · Альбом · Oscar Carboni
Tango Della Gelosia1961 · Альбом · Oscar Carboni