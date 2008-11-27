Информация о правообладателе: Pasaj
Трек · 2008
Mevsimler Geçerken
2 лайка
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Bu Gece2025 · Сингл · Umut Kaya
Hicran2024 · Сингл · Umut Kaya
Ağlarsın2023 · Сингл · Umut Kaya
Pazen2023 · Сингл · Umut Kaya
Boş2022 · Сингл · Umut Kaya
Yaşamak Çok Güzel Bi' Şey2022 · Сингл · Umut Kaya
Araf2022 · Сингл · Umut Kaya
Nereye Kadar2021 · Сингл · Umut Kaya
Buyur Burdan Yak2021 · Сингл · Umut Kaya
Bırak Bazı Şeyler İçimde Kalsın2020 · Сингл · Umut Kaya
Med Cezir2020 · Сингл · Umut Kaya
Gün Olur Devran Döner2014 · Альбом · Umut Kaya