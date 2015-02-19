Информация о правообладателе: Blue Velvet
Трек · 2015
Herbert's Coming
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Original Quintet Complete Recordings2021 · Альбом · Rusty Bryant
The Blues and Jazz Infection2020 · Альбом · Maxwell Davis
House Rocker2017 · Альбом · Rusty Bryant
Blow Rusty Blow2015 · Альбом · Rusty Bryant
Original Quintet Complete Recordings2015 · Альбом · Rusty Bryant
Classics: 1952-19542007 · Альбом · Rusty Bryant
Rusty Bryanr Plays Jazz Vol. 12001 · Альбом · Rusty Bryant
Rusty Rides Again2001 · Альбом · Rusty Bryant
Fire Eater1998 · Альбом · Rusty Bryant