Информация о правообладателе: Soundtrack Records
Трек · 2015
A Thousand Years (In the Style of Christina Perri)
Другие релизы артиста
Happy Children2023 · Сингл · Roby Pagani
Sola2021 · Альбом · Roby Pagani
Happy Children2021 · Альбом · Roby Pagani
I Got The Music2021 · Альбом · Roby Pagani
knock On Wood2021 · Альбом · Roby Pagani
Kissis Back2018 · Сингл · Roby Pagani
If i Cant'T Have You2018 · Сингл · Roby Pagani
Skyfall2018 · Сингл · Roby Pagani
I follow River2018 · Сингл · Roby Pagani
Love Potion2018 · Альбом · Roby Pagani
Skyfall2017 · Сингл · Roby Pagani
Zum, zum, zum2016 · Сингл · Roby Pagani