The Penguins

The Penguins

Трек  ·  2015

Earth Angel

The Penguins

Исполнитель

The Penguins

Трек Earth Angel

Название

Альбом

1

Трек Earth Angel

Earth Angel

The Penguins

Remember this Songs? - Rock´n´Roll of 1950-1960, Vol.3

2:55

Текст песни

Oh, oh, oh, oh, wah-ah-ah, oh, oh, oh, oh

Earth angel, earth angel

Will you be mine?

My darling dear

Love you all the time

Информация о правообладателе: MookieStudio

