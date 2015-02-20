О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Louis Prima

Louis Prima

Трек  ·  2015

Just A Gigolo (I Ain´t Got Nobody)

16 лайков

Louis Prima

Исполнитель

Louis Prima

Трек Just A Gigolo (I Ain´t Got Nobody)

#

Название

Альбом

1

Трек Just A Gigolo (I Ain´t Got Nobody)

Just A Gigolo (I Ain´t Got Nobody)

Louis Prima

Remember this Songs? - Rock´n´Roll of 1950-1960, Vol.3

4:42

Текст песни

I'm just a gigolo and everywhere I go

People know the part I'm playing

Paid for every dance

Selling each romance

Ooh, what they're saying

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: MookieStudio

Другие релизы артиста

Релиз His Greatest Hits
His Greatest Hits2023 · Сингл · Louis Prima
Релиз Wildest - The Best Of Louis Prima
Wildest - The Best Of Louis Prima2023 · Сингл · Louis Prima
Релиз Greatest Hits
Greatest Hits2022 · Сингл · Louis Prima
Релиз When You're Smilin (Live On The Ed Sullivan Show, June 5, 1960)
When You're Smilin (Live On The Ed Sullivan Show, June 5, 1960)2022 · Сингл · Louis Prima
Релиз (Up A) Lazy River [Live On The Ed Sullivan Show, June 12, 1960]
(Up A) Lazy River [Live On The Ed Sullivan Show, June 12, 1960]2022 · Сингл · Louis Prima
Релиз All Night Long (Live On The Ed Sullivan Show, June 5, 1960)
All Night Long (Live On The Ed Sullivan Show, June 5, 1960)2022 · Сингл · Louis Prima
Релиз Louis & Keely
Louis & Keely2022 · Альбом · Keely Smith
Релиз Embraceable You/I Got It Bad And That Ain't Good/I'm In The Mood For Love (Medley/Live On The Ed Sullivan Show, June 5, 1960)
Embraceable You/I Got It Bad And That Ain't Good/I'm In The Mood For Love (Medley/Live On The Ed Sullivan Show, June 5, 1960)2022 · Сингл · Louis Prima
Релиз Vintage Cafè: Side by Side
Vintage Cafè: Side by Side2022 · Альбом · Louis Prima
Релиз Colorful Mix
Colorful Mix2022 · Альбом · Louis Prima
Релиз Louis Prima - Vintage Sounds
Louis Prima - Vintage Sounds2022 · Альбом · Louis Prima
Релиз Fresh Fruit
Fresh Fruit2022 · Альбом · Louis Prima

Похожие артисты

Louis Prima
Артист

Louis Prima

Louis Armstrong
Артист

Louis Armstrong

Ray Charles
Артист

Ray Charles

Dean Martin
Артист

Dean Martin

Connie Francis
Артист

Connie Francis

Glenn Miller
Артист

Glenn Miller

Tony Bennett
Артист

Tony Bennett

Chubby Checker
Артист

Chubby Checker

Sarah Vaughan
Артист

Sarah Vaughan

Etta James
Артист

Etta James

Bobby Darin
Артист

Bobby Darin

The Chordettes
Артист

The Chordettes

Benny Goodman
Артист

Benny Goodman