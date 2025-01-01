Информация о правообладателе: YEYE records
Трек · 1965
Un premier amour
Другие релизы артиста
Isabelle Aubret2022 · Альбом · Isabelle Aubret
Florilège des Rondes, Comptines et Chansons pour les enfants - 6 Vol. - 150 Titres2022 · Альбом · Isabelle Aubret
Rêve, mon rêve2021 · Альбом · Isabelle Aubret
Les idoles des années 60 : isabelle aubret, vol. 22018 · Альбом · Isabelle Aubret
Dernier rendez-vous à l'Olympia2017 · Альбом · Isabelle Aubret
Les idoles des années 60 : Isabelle Aubret, Vol. 32017 · Альбом · Isabelle Aubret
Allons enfants2016 · Альбом · Isabelle Aubret
Tintin et la Toison d'or (Mono Version)2015 · Сингл · Isabelle Aubret
Nous les amoureux2015 · Альбом · Isabelle Aubret
Best of Isabelle Aubret2014 · Альбом · Isabelle Aubret
La chanson de Prévert / Pizzicati-pizzicato (Mono Version)2014 · Сингл · Isabelle Aubret
Si, mon amour / Moi qui avais peur (Mono Version)2014 · Сингл · Isabelle Aubret