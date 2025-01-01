О нас

Трек  ·  1965

Pour une amourette

Leny Escudero

Исполнитель

Leny Escudero

Трек Pour une amourette

Название

Альбом

1

Трек Pour une amourette

Pour une amourette

Leny Escudero

Textes et chansons des années 60

2:08

Информация о правообладателе: YEYE records

Другие релизы артиста

Релиз Stars de la Chanson Française
Stars de la Chanson Française2023 · Альбом · Jacques Brel
Релиз Ballade à Silvie
Ballade à Silvie2021 · Сингл · Leny Escudero
Релиз Pour une amourette
Pour une amourette2021 · Сингл · Leny Escudero
Релиз All the best
All the best2021 · Альбом · Leny Escudero
Релиз Leny Escudero Sings - The Masterpieces
Leny Escudero Sings - The Masterpieces2021 · Альбом · Leny Escudero
Релиз Leny escudero - les débuts (10 succès 1962)
Leny escudero - les débuts (10 succès 1962)2021 · Альбом · Leny Escudero
Релиз Chansons françaises des années 60 : leny escudero, vol. 1
Chansons françaises des années 60 : leny escudero, vol. 12018 · Альбом · Leny Escudero
Релиз Chanson française
Chanson française2015 · Альбом · Leny Escudero
Релиз Ballade à Sylvie (Mono Version)
Ballade à Sylvie (Mono Version)2014 · Альбом · Leny Escudero
Релиз Pour une amourette (Mono Version)
Pour une amourette (Mono Version)2014 · Альбом · Leny Escudero
Релиз Pour une amourette
Pour une amourette2013 · Альбом · Leny Escudero
Релиз Ballade á Sylvie
Ballade á Sylvie2008 · Альбом · Leny Escudero

Похожие артисты

Leny Escudero
Артист

Leny Escudero

Dalida
Артист

Dalida

Raymond Lefevre et son orchestre
Артист

Raymond Lefevre et son orchestre

Burt Random
Артист

Burt Random

Lucienne Delyle
Артист

Lucienne Delyle

Jo Moutet et son orchestre
Артист

Jo Moutet et son orchestre

Marino Marini
Артист

Marino Marini

Sacha Distel
Артист

Sacha Distel

Адольф Сатановский
Артист

Адольф Сатановский

Massimo Ranieri
Артист

Massimo Ranieri

Maurice Chevalier
Артист

Maurice Chevalier

Gilberd Becaud
Артист

Gilberd Becaud

Jo Stafford
Артист

Jo Stafford