Информация о правообладателе: YEYE records
Трек · 1965
L'eau à la bouche
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Stars de la Chanson Française2023 · Альбом · Jacques Brel
Poésie, érotisme, provocation - Serge Gainsbourg2022 · Альбом · Serge Gainsbourg
Colorful Mix2022 · Альбом · Serge Gainsbourg
The Greatest Of Serge Gainsbourg, Juliette Gréco & Michèle Arnaud2022 · Альбом · Serge Gainsbourg
Goblins2022 · Альбом · Serge Gainsbourg
Those Draftin' Blues2022 · Альбом · Serge Gainsbourg
Anthology 20222022 · Сингл · Serge Gainsbourg
A Happy New Year2021 · Альбом · Serge Gainsbourg
Winter Wonderland2021 · Альбом · Serge Gainsbourg
The Story of the Rose2021 · Альбом · Serge Gainsbourg
BD Music Presents Serge Gainsbourg2021 · Альбом · Serge Gainsbourg
Yacht Club2021 · Альбом · Serge Gainsbourg