Информация о правообладателе: Calliope

Другие релизы артиста

Релиз De Séverac: Oeuvres pour orchestre
De Séverac: Oeuvres pour orchestre2016 · Альбом · L'Orchestre de la Suisse Romande
Релиз Rossini: Ouvertures du Barbier de Séville, L'échelle de soie & Guillaume Tell - Respighi & Rossini: La boutique fantasque (Mono Version)
Rossini: Ouvertures du Barbier de Séville, L'échelle de soie & Guillaume Tell - Respighi & Rossini: La boutique fantasque (Mono Version)2016 · Альбом · Orchestre de l'Association des Concerts Lamoureux
Релиз Rossini: Ouvertures (Mono Version)
Rossini: Ouvertures (Mono Version)2016 · Сингл · Orchestre de l'Association des Concerts Lamoureux
Релиз Beethoven: Ouvertures (Mono Version)
Beethoven: Ouvertures (Mono Version)2016 · Сингл · Orchestre de l'Association des Concerts Lamoureux
Релиз Roberto Benzi dirige Haydn (Stereo Version)
Roberto Benzi dirige Haydn (Stereo Version)2015 · Альбом · Orchestre de l'Association des Concerts Lamoureux
Релиз Prokofiev: Pierre et le loup, Op. 67 (Mono Version)
Prokofiev: Pierre et le loup, Op. 67 (Mono Version)2015 · Альбом · Robert Lamoureux
Релиз Liszt: Les préludes & Rhapsodie hongroise No. 2 (Mono Version)
Liszt: Les préludes & Rhapsodie hongroise No. 2 (Mono Version)2015 · Сингл · Orchestre de l'Association des Concerts Lamoureux
Релиз Liszt: Rhapsodie hongroise No. 2 (Orchestrated by Franz Liszt and Franz Doppler, Mono Version)
Liszt: Rhapsodie hongroise No. 2 (Orchestrated by Franz Liszt and Franz Doppler, Mono Version)2015 · Сингл · Orchestre de l'Association des Concerts Lamoureux
Релиз Bizet: Suite No. 1 extraite de Carmen (Mono Version)
Bizet: Suite No. 1 extraite de Carmen (Mono Version)2015 · Сингл · Roberto Benzi
Релиз Liszt: Les préludes, S. 97 & Rhapsodie hongroise No. 2 - Beethoven: 3 Ouvertures (Stereo Version)
Liszt: Les préludes, S. 97 & Rhapsodie hongroise No. 2 - Beethoven: 3 Ouvertures (Stereo Version)2015 · Сингл · Roberto Benzi
Релиз Chopin: Concerto pour piano No. 1 (Mono Version)
Chopin: Concerto pour piano No. 1 (Mono Version)2015 · Сингл · Nikita Magaloff
Релиз Berlioz: Carnaval romain, Op. 9 & Benvenuto Cellini, Op. 23
Berlioz: Carnaval romain, Op. 9 & Benvenuto Cellini, Op. 232015 · Сингл · Roberto Benzi

Похожие артисты

Roberto Benzi
Артист

Roberto Benzi

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож