De Séverac: Oeuvres pour orchestre

2016 · Альбом · L'Orchestre de la Suisse Romande

Rossini: Ouvertures du Barbier de Séville, L'échelle de soie & Guillaume Tell - Respighi & Rossini: La boutique fantasque (Mono Version)

2016 · Альбом · Orchestre de l'Association des Concerts Lamoureux

Rossini: Ouvertures (Mono Version)

2016 · Сингл · Orchestre de l'Association des Concerts Lamoureux

Beethoven: Ouvertures (Mono Version)

2016 · Сингл · Orchestre de l'Association des Concerts Lamoureux

Roberto Benzi dirige Haydn (Stereo Version)

2015 · Альбом · Orchestre de l'Association des Concerts Lamoureux

Prokofiev: Pierre et le loup, Op. 67 (Mono Version)

2015 · Альбом · Robert Lamoureux

Liszt: Les préludes & Rhapsodie hongroise No. 2 (Mono Version)

2015 · Сингл · Orchestre de l'Association des Concerts Lamoureux

Liszt: Rhapsodie hongroise No. 2 (Orchestrated by Franz Liszt and Franz Doppler, Mono Version)

2015 · Сингл · Orchestre de l'Association des Concerts Lamoureux

Bizet: Suite No. 1 extraite de Carmen (Mono Version)

2015 · Сингл · Roberto Benzi

Liszt: Les préludes, S. 97 & Rhapsodie hongroise No. 2 - Beethoven: 3 Ouvertures (Stereo Version)

2015 · Сингл · Roberto Benzi

Chopin: Concerto pour piano No. 1 (Mono Version)

2015 · Сингл · Nikita Magaloff

Berlioz: Carnaval romain, Op. 9 & Benvenuto Cellini, Op. 23