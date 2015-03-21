Трек · 2015
Koçan Barkır
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Pegasus Müzik Üretim
Текст песни
Koçan bar kir ez mame li wara
Ne gazî û ne qîrîn, ne fîgan û hewara
Ez mam bê Xwedan, bê hogir û hevale
Bê bext felek te'z dûr xistim ji yara
Ez mam bê Xwedan, bê hogir û hevale
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Magic Sounds2025 · Альбом · Simurg
Equinox2025 · Альбом · Simurg
Serenity2025 · Альбом · Simurg
New Moon2025 · Альбом · Simurg
Ambient 176hz2025 · Альбом · Simurg
Ambient 258hz2025 · Альбом · Simurg
Ambient 396hz2025 · Альбом · Simurg
Ambient 417hz2025 · Альбом · Simurg
Ambient 528hz2025 · Альбом · Simurg
Drive2025 · Альбом · Simurg
Ambient 639hz2025 · Альбом · Simurg
Ambient 741hz2025 · Альбом · Simurg