Frank Wess

Frank Wess

Трек  ·  2015

Blue Jelly

Frank Wess

Исполнитель

Frank Wess

Трек Blue Jelly

#

Название

Альбом

1

Трек Blue Jelly

Blue Jelly

Frank Wess

Jazz & Limousines by Frank Wess

11:24

Информация о правообладателе: Jazz & Limousines

Другие релизы артиста

Релиз Jazz Legends
Jazz Legends2024 · Сингл · Frank Wess
Релиз There's No Business Like Show Business with Frank Wess
There's No Business Like Show Business with Frank Wess2024 · Сингл · Frank Wess
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Frank Wess
Merry Christmas and A Happy New Year from Frank Wess2023 · Сингл · Frank Wess
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Frank Wess
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Frank Wess2023 · Сингл · Frank Wess
Релиз JazzOmatic
JazzOmatic2023 · Сингл · Frank Wess
Релиз Giants Of Jazz
Giants Of Jazz2022 · Сингл · Frank Wess
Релиз Jive at Five
Jive at Five2022 · Альбом · The Joe Newman Quintet
Релиз Trombones Featuring Frank Wess
Trombones Featuring Frank Wess2022 · Альбом · Frank Wess
Релиз Colorful Mix
Colorful Mix2022 · Альбом · Frank Wess
Релиз Movie Songs
Movie Songs2022 · Альбом · Frank Wess
Релиз Those Draftin' Blues
Those Draftin' Blues2022 · Альбом · Frank Wess
Релиз Arrows in the Gale
Arrows in the Gale2022 · Альбом · Frank Wess

Похожие артисты

Frank Wess
Артист

Frank Wess

Stan Getz
Артист

Stan Getz

Duke Ellington
Артист

Duke Ellington

Paul Desmond
Артист

Paul Desmond

Cannonball Adderley
Артист

Cannonball Adderley

Sonny Rollins
Артист

Sonny Rollins

The Jazz Messengers
Артист

The Jazz Messengers

Sergey Korchagin
Артист

Sergey Korchagin

Igor Butman, Oleg Akkuratov
Артист

Igor Butman, Oleg Akkuratov

Clark Terry
Артист

Clark Terry

Jimmy Smith
Артист

Jimmy Smith

Ray Brown
Артист

Ray Brown

Ron Carter
Артист

Ron Carter