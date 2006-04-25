Трек · 2006
Melek
101 лайк
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: EMRE GRAFSON MÜZİK
Текст песни
Zor geliyor insana kaçması dertli bir aşktan,
Zor geliyor başlamak her şeye, sil yeni baştan.
İstemiyor, kendini boşluğa fırlatıp atmak,
İstemiyor, eski bir aşkı tadında bırakmak.
Baktım o güzel yüreğini kapadın deli aşklara,
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Kış Kış2025 · Сингл · Serdar Ortaç
Yasemin2025 · Сингл · Burak Bulut
Sana Değmez2024 · Сингл · Şeref Altınbaş
Yok Aşktan Kaçış2024 · Сингл · Serdar Ortaç
Mashup2024 · Сингл · Vəfa Şərifova
Söyle Ona2024 · Сингл · Serdar Ortaç
Ferhat2023 · Сингл · Serdar Ortaç
Sen Aldırma2023 · Сингл · Serdar Ortaç
Pare Pare2023 · Сингл · Serdar Ortaç
Bilsem Ki2023 · Сингл · Mehmet Çevik
Kim Bulmuş Aşkı2023 · Сингл · Serdar Ortaç
İlaç2022 · Сингл · Serdar Ortaç