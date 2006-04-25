Трек · 2006
Ayrılık İnsanlar İçin
112 лайков
Yarim benden uzak, ben yare yakın
Kuruttun gülleri giderken bu yaz
Dilimde namesi, içimde aşkın
Giderken son gece gülümse biraz
Yar senden ayrılalı
