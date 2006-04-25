Трек · 2006
Yürek Haini
157 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: EMRE GRAFSON MÜZİK
Текст песни
Yalnız kalmayı, tat almayı
Öğrenmem gerek
Tek tek karşına geçip
Sana anlatmam gerek
Aşk her insanın
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Kış Kış2025 · Сингл · Serdar Ortaç
Yasemin2025 · Сингл · Burak Bulut
Sana Değmez2024 · Сингл · Şeref Altınbaş
Yok Aşktan Kaçış2024 · Сингл · Serdar Ortaç
Mashup2024 · Сингл · Vəfa Şərifova
Söyle Ona2024 · Сингл · Serdar Ortaç
Ferhat2023 · Сингл · Serdar Ortaç
Sen Aldırma2023 · Сингл · Serdar Ortaç
Pare Pare2023 · Сингл · Serdar Ortaç
Bilsem Ki2023 · Сингл · Mehmet Çevik
Kim Bulmuş Aşkı2023 · Сингл · Serdar Ortaç
İlaç2022 · Сингл · Serdar Ortaç