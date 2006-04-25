Herkesi zalim kendini âlim hissetmen bile normal

Çünkü dışarıda senin gibiler için özel idman yapıyorlar

Deli huyundan ya da suyundan mıdır anlamadım bu işi

Ne bu hırçınlık ne bu kalbin can çekişi

Oturuşu, dokunuşu, kendini savuruşu yüzyıllar boyu aynı