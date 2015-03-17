Информация о правообладателе: J. Joes J. Edizioni Musicali
Трек · 2015
Onward, Christian Soldiers (Remastered)
Другие релизы артиста
Have Yourself a Merry Little Christmas2023 · Сингл · Ella Fitzgerald
Santa Claus Is Comin' to Town2023 · Сингл · Ella Fitzgerald
Frosty the Snowman2023 · Сингл · Ella Fitzgerald
Merry Christmas and A Happy New Year from Mahalia Jackson2023 · Сингл · Mahalia Jackson
Silent Night - Songs for Christmas2023 · Альбом · Mahalia Jackson
Neuf Negro-Spirituals2023 · Альбом · Original Five Blind Boys of Mississippi
Silent Night - The Last Mile Of The Way - The Lord's Prayer - Go Tell It On The Mountain2023 · Сингл · Mahalia Jackson
Christmas With NAT KING COLE & FRIENDS2022 · Альбом · Nat King Cole
It Don't Cost Very Much2022 · Альбом · Mahalia Jackson
The Funny Barber Shop2022 · Альбом · Mahalia Jackson
Movie Songs2022 · Альбом · Mahalia Jackson
Queen Of Gospel Singers2022 · Альбом · Mahalia Jackson