Frank Sinatra

Frank Sinatra

Трек  ·  2015

You're Nobody 'Til Somebody Loves You

Frank Sinatra

Исполнитель

Frank Sinatra

Трек You're Nobody 'Til Somebody Loves You

#

Название

Альбом

1

Трек You're Nobody 'Til Somebody Loves You

You're Nobody 'Til Somebody Loves You

Frank Sinatra

Big Boy Frank Sinatra, Vol. 26

4:09

Информация о правообладателе: 2015 bigboy

Другие релизы артиста

Релиз Frank Sinatra - Sound Reference Masters Vol. 1
Frank Sinatra - Sound Reference Masters Vol. 12025 · Альбом · Frank Sinatra
Релиз The Columbia Years - Vol. 2
The Columbia Years - Vol. 22025 · Альбом · Frank Sinatra
Релиз The Columbia Years - Vol. 1
The Columbia Years - Vol. 12025 · Альбом · Frank Sinatra
Релиз The Columbia Years - Vol. 3
The Columbia Years - Vol. 32025 · Альбом · Frank Sinatra
Релиз Frank Sinatra - Beginnings
Frank Sinatra - Beginnings2025 · Альбом · Frank Sinatra
Релиз Frank Sinatra - Show Stoppers
Frank Sinatra - Show Stoppers2025 · Альбом · Frank Sinatra
Релиз Frank Sinatra - The Early Years
Frank Sinatra - The Early Years2025 · Альбом · Frank Sinatra
Релиз Nice 'N' Easy
Nice 'N' Easy2024 · Альбом · Frank Sinatra
Релиз That's Life
That's Life2024 · Альбом · Frank Sinatra
Релиз A Man Alone
A Man Alone2024 · Альбом · Frank Sinatra
Релиз Francis Albert Sinatra & Antonio Carlos Jobim 1967
Francis Albert Sinatra & Antonio Carlos Jobim 19672024 · Альбом · Frank Sinatra
Релиз My Way
My Way2024 · Альбом · Frank Sinatra

