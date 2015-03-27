Информация о правообладателе: Milestones of the Past
Трек · 2015
Dacor
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
We Paid Our Dues!2023 · Альбом · Charlie Rouse
Yeah!2023 · Альбом · Charlie Rouse
The Complete Jazz Modes Sessions2022 · Альбом · Julius Watkins
Movie Songs2022 · Альбом · Charlie Rouse
Yeah! (EP)2021 · Альбом · Charlie Rouse
Monk's Man2021 · Альбом · Charlie Rouse
Flapping Wings2020 · Альбом · Charlie Rouse
Sleepless Love2020 · Альбом · Charlie Rouse
Guitar Town Music2020 · Альбом · Charlie Rouse
That's Why The Moon Was Smiling2020 · Альбом · Charlie Rouse
Rouse's Point2019 · Альбом · Charlie Rouse
Just Wailin'2019 · Альбом · Herbie Mann