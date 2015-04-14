Информация о правообладателе: Jazz & Limousines
Трек · 2015
If You Are but a Dream
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Jazz Legends2024 · Сингл · Jimmy Scott
Merry Christmas and a Happy New Year from Jimmy Scott2023 · Сингл · Jimmy Scott
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Jimmy Scott2023 · Сингл · Jimmy Scott
JazzOmatic2023 · Сингл · Jimmy Scott
Jimmy Scott2023 · Альбом · Jimmy Scott
Giants Of Jazz2022 · Сингл · Jimmy Scott
Very Truly Yours2021 · Альбом · Charles Mingus / Mundell Lowe / Budd Johnson
An Evening with Jimmy Scott2021 · Альбом · Jimmy Scott
I Didn't Know What Time It Was2020 · Альбом · Miles Davis Quintet
Some Day My Prince Will Come2020 · Альбом · Chet Baker
Little Jazz Birds2019 · Альбом · Jimmy Scott
Home2018 · Сингл · Jimmy Scott