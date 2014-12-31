Информация о правообладателе: Forlane
Трек · 2014
Così fan tutte, K. 588, Act II, Scene 1: "Prendero quel brunettino" (Dorabella, Fiordiligi)
Другие релизы артиста
Beethoven: Missa solemnis in D Major, Op. 123 (Live)2022 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Beethoven Symphony No. 9 Rodzinski live 19462022 · Альбом · Ludwig van Beethoven
De Falla: El Amor Brujo - Noches en los jardines de España2021 · Альбом · Leopold Stokowski
Falla: el Amor Brujo - Noches en los Jardines de España (Live)2021 · Альбом · Manuel de Falla
Beethoven: Missa Solemnis in D major, Op. 1232020 · Альбом · Arturo Toscanini
Beethoven: Missa Solemnis in D major, Op. 1232020 · Альбом · NBC Symphony Orchestra - Robert Shaw Chorale
Mozart: Così fan tutte, K. 588 (Live)2018 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Nan Merriman sings Kindertotenlieder2016 · Альбом · Nan Merriman
Mélodies espagnoles (Mono Version)2014 · Альбом · Nan Merriman
Mozart: Così fan tutte2013 · Альбом · Nan Merriman
Verdi: Falstaff2013 · Альбом · Nicola Zaccaria
Leonard Bernstein, Vol. 32013 · Альбом · Rca Victor Symphony Orchestra