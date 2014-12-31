Информация о правообладателе: Forlane
Трек · 2014
Nozze di Figaro, K. 492, Act IV: "Pace, pace, moi dolce tesoro" (Figaro, le Comte, Susanna)
Другие релизы артиста
Mozart: Don Giovanni, K. 527 (Live)2023 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Die Meistersinger von Nürnberg the Broadcast Recording 05.08.1951 new HD Mastering in 20222022 · Альбом · Рихард Вагнер
Mozart: Le nozze di Figaro, K. 492 (Sung in German) [Remastered 2022] [Live]2022 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Mozart: Le nozze di Figaro, K. 492 (Mono Version)2016 · Альбом · Erich Kunz
Die Lustige Witwe2016 · Сингл · Elisabeth Schwarzkopf
Franz Lehár: Highlights from Das Land Des Lächelns2016 · Сингл · Erich Kunz
Récital Johann Strauss II (Mono Version)2015 · Сингл · Erich Kunz
Mozart: Die Zauberflöte, K. 6202014 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart: Le nozze di Figaro (1950)2014 · Альбом · Elisabeth Schwarzkopf
Strauss: Ariadne auf Naxos (Live)2014 · Альбом · Richard Strauss
Kálmán: Der Zigeunerprimas2014 · Альбом · Münchner Rundfunkorchester
Mozart: Die Zauberflöte, K. 6202014 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Похожие артисты
Артист
Эстрадно-симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио п/у Юрия Силантьева