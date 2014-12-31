О нас

Информация о правообладателе: Forlane

Другие релизы артиста

Релиз Mozart: Don Giovanni, K. 527 (Live)
Mozart: Don Giovanni, K. 527 (Live)2023 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Die Meistersinger von Nürnberg the Broadcast Recording 05.08.1951 new HD Mastering in 2022
Die Meistersinger von Nürnberg the Broadcast Recording 05.08.1951 new HD Mastering in 20222022 · Альбом · Рихард Вагнер
Релиз Mozart: Le nozze di Figaro, K. 492 (Sung in German) [Remastered 2022] [Live]
Mozart: Le nozze di Figaro, K. 492 (Sung in German) [Remastered 2022] [Live]2022 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Mozart: Le nozze di Figaro, K. 492 (Mono Version)
Mozart: Le nozze di Figaro, K. 492 (Mono Version)2016 · Альбом · Erich Kunz
Релиз Die Lustige Witwe
Die Lustige Witwe2016 · Сингл · Elisabeth Schwarzkopf
Релиз Franz Lehár: Highlights from Das Land Des Lächelns
Franz Lehár: Highlights from Das Land Des Lächelns2016 · Сингл · Erich Kunz
Релиз Récital Johann Strauss II (Mono Version)
Récital Johann Strauss II (Mono Version)2015 · Сингл · Erich Kunz
Релиз Mozart: Die Zauberflöte, K. 620
Mozart: Die Zauberflöte, K. 6202014 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Wolfgang Amadeus Mozart: Le nozze di Figaro (1950)
Wolfgang Amadeus Mozart: Le nozze di Figaro (1950)2014 · Альбом · Elisabeth Schwarzkopf
Релиз Strauss: Ariadne auf Naxos (Live)
Strauss: Ariadne auf Naxos (Live)2014 · Альбом · Richard Strauss
Релиз Kálmán: Der Zigeunerprimas
Kálmán: Der Zigeunerprimas2014 · Альбом · Münchner Rundfunkorchester
Релиз Mozart: Die Zauberflöte, K. 620
Mozart: Die Zauberflöte, K. 6202014 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart

Erich Kunz
Артист

Erich Kunz

Дмитрий Александрович Хворостовский
Артист

Дмитрий Александрович Хворостовский

Ion Marin
Артист

Ion Marin

Ниязи
Артист

Ниязи

Николай Тимченко
Артист

Николай Тимченко

Академический оркестр русских народных инструментов Всесоюзного радио
Артист

Академический оркестр русских народных инструментов Всесоюзного радио

Валентина Левко
Артист

Валентина Левко

Борис Штоколов
Артист

Борис Штоколов

Ансамбль советской песни Всесоюзного радио
Артист

Ансамбль советской песни Всесоюзного радио

Николай Некрасов
Артист

Николай Некрасов

Waldemar Kmentt
Артист

Waldemar Kmentt

Эстрадно-симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио п/у Юрия Силантьева
Артист

Эстрадно-симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио п/у Юрия Силантьева

Екатерина Морозова
Артист

Екатерина Морозова