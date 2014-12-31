О нас

Релиз Mozart: Don Giovanni, K. 527
Mozart: Don Giovanni, K. 5272022 · Сингл · Philharmonia Orchestra and Chorus
Релиз Graziella Sciutti - A Portrait
Graziella Sciutti - A Portrait2019 · Альбом · Lorin Maazel
Релиз Mozart: Così fan tutte, K. 588 (Live)
Mozart: Così fan tutte, K. 588 (Live)2018 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Bel canto (Mono Version)
Bel canto (Mono Version)2016 · Альбом · Graziella Sciutti
Релиз Fauré, Ravel & Debussy: Mélodies (Mono Version)
Fauré, Ravel & Debussy: Mélodies (Mono Version)2015 · Альбом · Graziella Sciutti
Релиз Fauré, Ravel & Debussy: Mélodies (Mono Version)
Fauré, Ravel & Debussy: Mélodies (Mono Version)2014 · Альбом · Graziella Sciutti
Релиз Mozart: Die Zauberflöte, K. 620
Mozart: Die Zauberflöte, K. 6202014 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Mozart: Le nozze di Figaro & Symphonie No. 40
Mozart: Le nozze di Figaro & Symphonie No. 402013 · Альбом · Glyndebourne Festival Orchestra
Релиз Cimarosa: Il Matrimonio Segreto
Cimarosa: Il Matrimonio Segreto2013 · Альбом · Orchestra del Teatro alla Scala di Milano
Релиз Mozart: Le nozze di Figaro & Symphonie No. 40 (Mono Version)
Mozart: Le nozze di Figaro & Symphonie No. 40 (Mono Version)2013 · Альбом · Glyndebourne Festival Orchestra
Релиз Cimarosa: Il Matrimonio Segreto (Mono Version)
Cimarosa: Il Matrimonio Segreto (Mono Version)2013 · Альбом · Orchestra del Teatro alla Scala di Milano
Релиз Bizet: Carmen
Bizet: Carmen2013 · Альбом · Wiener Symphoniker

Graziella Sciutti
Артист

Graziella Sciutti

Nicolaï Ghiaurov
Артист

Nicolaï Ghiaurov

Оркестр Московского театра оперетты
Артист

Оркестр Московского театра оперетты

Leo Nucci
Артист

Leo Nucci

Dietrich Fischer-Dieskau
Артист

Dietrich Fischer-Dieskau

William Matteuzzi
Артист

William Matteuzzi

Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
Артист

Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma

Tito Gobbi
Артист

Tito Gobbi

Irmgard Seefried
Артист

Irmgard Seefried

Pier Francesco Poli
Артист

Pier Francesco Poli

Константин Плужников
Артист

Константин Плужников

International Chamber Vocalists
Артист

International Chamber Vocalists

Kirov Orchestra, St Petersburg
Артист

Kirov Orchestra, St Petersburg