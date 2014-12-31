О нас

Информация о правообладателе: Forlane

Другие релизы артиста

Релиз Georges Bizet: Carmen (Querschnitt)
Georges Bizet: Carmen (Querschnitt)2021 · Альбом · Orchester
Релиз Bach: Cantates "Du café" & "Des paysans" (Mono Version)
Bach: Cantates "Du café" & "Des paysans" (Mono Version)2015 · Альбом · Lisa Otto
Релиз Bach: "Cantate des paysans", BWV 212 & "Cantate du café", BWV 211 (Stereo Version)
Bach: "Cantate des paysans", BWV 212 & "Cantate du café", BWV 211 (Stereo Version)2014 · Альбом · Dietrich Fischer-Dieskau
Релиз Mozart: Così fan tutte
Mozart: Così fan tutte2013 · Альбом · Nan Merriman
Релиз Masquerade, Vol. 4
Masquerade, Vol. 42013 · Альбом · Philharmonia Orchestra
Релиз Johann Strauss II: Eine Nacht in Venedig (A Night in Venice) Excerpts (History Records - Classical Edition 106 - Original Recordings - Remastered)
Johann Strauss II: Eine Nacht in Venedig (A Night in Venice) Excerpts (History Records - Classical Edition 106 - Original Recordings - Remastered)2012 · Альбом · Berlin Opera Orchestra
Релиз Carmen
Carmen2000 · Альбом · Wilhelm Schüchter
Релиз Schubert: German Mass In F D.872
Schubert: German Mass In F D.8721961 · Альбом · Franz Schubert
Релиз Great Voices at Dresden Opera Theatre Semperoper
Great Voices at Dresden Opera Theatre Semperoper1946 · Альбом · Richard Tauber

