Информация о правообладателе: Forlane
Трек · 2014
Nozze di Figaro, K. 492, Act IV: "Pian, pianin, le andrò più presso" (Cherubino, la Comtesse, le Comte, Susanna, Figaro)
#
Название
Альбом
1
Nozze di Figaro, K. 492, Act IV: "Pian, pianin, le andrò più presso" (Cherubino, la Comtesse, le Comte, Susanna, Figaro)
Mozart: Don Giovanni, Nozze di Figaro & Cosi fan tutte
5:24
Другие релизы артиста
Mozart · Don Giovanni2023 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Richard Strauss: The Knight of the Rose2023 · Сингл · Sena Jurinac
Strauss · der rosenkavalier2023 · Сингл · Maria Reining
Puccini, Madama Butterfly, Sena Jurinac (Live)2023 · Альбом · Giacomo Puccini
Mozart: Don Giovanni, K. 527 (Live)2023 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Beethoven: Fidelio2021 · Альбом · Sena Jurinac
Beethoven: Fidelio2020 · Альбом · Alwin Hendricks
Strauss: Le chevalier à la rose, extraits (Mono Version)2016 · Альбом · Maria Reining
Mozart, Süssmayr: Requiem (Stereo Version)2015 · Альбом · Sena Jurinac
Otto Ackermann conducts: Henri Duparc / Giacomo Puccini / Pietro Mascagni / Umberto Giordano: Concert Gala 12015 · Альбом · Leopold Simoneau
Don Giovanni, K. 527 (1958), Volume 12015 · Альбом · Sena Jurinac
Don Giovanni, K. 527 (1958), Volume 22015 · Альбом · Sena Jurinac