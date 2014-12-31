О нас

Информация о правообладателе: Forlane

Другие релизы артиста

Релиз Mozart - Don Giovanni
Mozart - Don Giovanni2024 · Сингл · Elisabeth Grümmer
Релиз Mozart · Don Giovanni
Mozart · Don Giovanni2023 · Сингл · Eberhard Waechter
Релиз Mozart: Don Giovanni, K. 527
Mozart: Don Giovanni, K. 5272022 · Сингл · Philharmonia Orchestra and Chorus
Релиз Pelléas et Mélisande live 1962 Herbert von Karajan
Pelléas et Mélisande live 1962 Herbert von Karajan2022 · Альбом · Claude Debussy
Релиз J. Strauss II: Ritter Pásmán, Op. 441 (Excerpts) [Live]
J. Strauss II: Ritter Pásmán, Op. 441 (Excerpts) [Live]2021 · Альбом · Johann Strauss II
Релиз Bittner: Der Bergsee - Verdi: Othello
Bittner: Der Bergsee - Verdi: Othello2020 · Альбом · Eberhard Waechter
Релиз Richard strauss: capriccio
Richard strauss: capriccio2018 · Альбом · Richard Strauss
Релиз Einem: Der Besuch der alten Dame (Live)
Einem: Der Besuch der alten Dame (Live)2018 · Альбом · Gottfried von Einem
Релиз Wagner: Tannhäuser, WWV 70 (Live)
Wagner: Tannhäuser, WWV 70 (Live)2017 · Альбом · Рихард Вагнер
Релиз Schoeck: Penthesilea (Live)
Schoeck: Penthesilea (Live)2016 · Альбом · Othmar Schoeck
Релиз Der Zigeunerbaron
Der Zigeunerbaron2016 · Сингл · Eberhard Waechter
Релиз Wolf: Spanisches Liederbuch, Extrakte (Mono Version)
Wolf: Spanisches Liederbuch, Extrakte (Mono Version)2015 · Альбом · Irmgard Seefried

