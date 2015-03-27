Информация о правообладателе: Midnight Club Records
Трек · 2015
Revoir Paris
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Stars de la Chanson Française2023 · Альбом · Jacques Brel
Echoes of Spain2022 · Альбом · Stephane Grappelli
Édith Piaf Et Charles Trenet2022 · Альбом · Édith Piaf
Passion Swing2022 · Альбом · Charles Trenet
Swing Troubadour2022 · Альбом · Charles Trenet
C'est bon (Charles Trenet: Swing Troubadour)2022 · Сингл · Charles Trenet
Ding! Dong! (Charles Trenet: Swing Troubadour)2022 · Сингл · Charles Trenet
La cigale et la fourmi (Charles Trenet: Swing Troubadour)2022 · Сингл · Charles Trenet
La romance de Paris (Remastered 2020)2021 · Сингл · Charles Trenet
Y'a d'la joie (Remastered 2020)2021 · Альбом · Charles Trenet
Y'a d'la joie (Remastered 2020)2021 · Сингл · Charles Trenet
Boum! (Remastered 2020)2021 · Сингл · Charles Trenet