Lester Flatt

Lester Flatt

And

Earl Scruggs

Трек  ·  2015

The Ballad Of Jed Clampett

Lester Flatt

Исполнитель

Lester Flatt

Трек The Ballad Of Jed Clampett

#

Название

Альбом

1

Трек The Ballad Of Jed Clampett

The Ballad Of Jed Clampett

Lester Flatt

,

Earl Scruggs

Country Masters

2:05

Информация о правообладателе: Barrow & Snails Music Group

Другие релизы артиста

Релиз Home Sweet Home
Home Sweet Home2022 · Альбом · Lester Flatt
Релиз Nine Pound Hammer
Nine Pound Hammer2022 · Альбом · Lester Flatt
Релиз Life of Trouble
Life of Trouble2021 · Альбом · Lester Flatt
Релиз The Old Home Town
The Old Home Town2021 · Альбом · Lester Flatt
Релиз America's Greatest Breakdown Fiddle Player
America's Greatest Breakdown Fiddle Player2018 · Альбом · Paul Warren
Релиз At Carnegie Hall! (Remastered 2015)
At Carnegie Hall! (Remastered 2015)2015 · Альбом · Lester Flatt
Релиз Remastered Hits, Vol. 2 (All Tracks Remastered)
Remastered Hits, Vol. 2 (All Tracks Remastered)2015 · Альбом · Lester Flatt
Релиз Lester Flatt & Earl Scruggs 1959-1963 Vol.3
Lester Flatt & Earl Scruggs 1959-1963 Vol.32015 · Альбом · Lester Flatt
Релиз The Best of Lester Flatt & Earl Scruggs (All Tracks Remastered)
The Best of Lester Flatt & Earl Scruggs (All Tracks Remastered)2015 · Альбом · Lester Flatt
Релиз Allen Fontenot & The Country Cajuns
Allen Fontenot & The Country Cajuns2015 · Альбом · Allen Fontenot & The Country Cajuns
Релиз Remastered Hits
Remastered Hits2014 · Альбом · Lester Flatt
Релиз Lester Flatt & Earl Scruggs (Remastered 2014)
Lester Flatt & Earl Scruggs (Remastered 2014)2014 · Альбом · Lester Flatt

Похожие артисты

Lester Flatt
Артист

Lester Flatt

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож