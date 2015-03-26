О нас

Domenico Modugno

Domenico Modugno

Трек  ·  2015

'o ccaffe'

Domenico Modugno

Исполнитель

Domenico Modugno

Трек 'o ccaffe'

#

Название

Альбом

1

Трек 'o ccaffe'

'o ccaffe'

Domenico Modugno

Lu Pisci Spada

2:35

Текст песни

'O ccafe'

'O llatte e' bbuono

E 'a ciucculata e' ddoce

Eppure 'a cammumilla bbene fa

Rinfresca ll'orzo e 'o vino fa felice

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Brillant Nebulosa

