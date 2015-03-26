Информация о правообладателе: 2015 ts digital sound
Трек · 2015
Back Home Blues, Pt. 2
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Charlie Parker - Groovin' High2025 · Альбом · Charlie Parker
Bird In Kansas City (Live)2024 · Альбом · Charlie Parker
Freeloader2023 · Альбом
All The Things You Are2023 · Альбом · Charlie Parker
Bird In LA (Live)2023 · Альбом · Charlie Parker
Sarah Vaughan Sassy2023 · Альбом
"Bird" Is Free2023 · Альбом · Charlie Parker
Lover Man2023 · Альбом · Charlie Parker
Lover Man2023 · Альбом · Charlie Parker
The Complete Carnegie Hall Performances2022 · Альбом · Charlie Parker
Swingmatism2022 · Альбом
Sweet Georgia Brown2022 · Альбом · Charlie Parker