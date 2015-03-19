Трек · 2015
Kel Ma El Masa Bi Tol
2 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Star System
Текст песни
خليني ببالك كل ما المسا بيطل
طمنيني عن حالك قبل المسا مايفل
شو بكره العتمة اذا مابتذكرك
بوجودك العتمة خلصت نورت
خلليني ببالك
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Sana Helwa2024 · Сингл · Joseph Attieh
Hadder Halak2024 · Сингл · Joseph Attieh
El Baghdada2023 · Сингл · Joseph Attieh
Jamala2023 · Сингл · Joseph Attieh
Koun2023 · Сингл · Joseph Attieh
Jamala2022 · Сингл · Joseph Attieh
Tlaqina Tani2022 · Альбом · Joseph Attieh
Wahdani2022 · Альбом · Joseph Attieh
El Hobb Aafawi2022 · Альбом · Joseph Attieh
Baaref Maslehtak2022 · Альбом · Joseph Attieh
Weilak2022 · Альбом · Joseph Attieh
Ella El Jafa2022 · Альбом · Joseph Attieh