Joseph Attieh

Joseph Attieh

Трек  ·  2015

Damaato

Joseph Attieh

Исполнитель

Joseph Attieh

Трек Damaato

#

Название

Альбом

1

Трек Damaato

Damaato

Joseph Attieh

Hobb W Mkattar

4:07

Текст песни

لما نزلوا دمعاته، بوستهن دمعة، دمعة

وأنا قلبي مثل الشمعة، دمعاته جواته

لما نزلوا دمعاته، بوستهن دمعة، دمعة

وأنا قلبي مثل الشمعة، دمعاته جواته

راح للي جارحه، راح الله يسامحه

Информация о правообладателе: Star System
