Трек · 2015
Damaato
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Star System
Текст песни
لما نزلوا دمعاته، بوستهن دمعة، دمعة
وأنا قلبي مثل الشمعة، دمعاته جواته
لما نزلوا دمعاته، بوستهن دمعة، دمعة
وأنا قلبي مثل الشمعة، دمعاته جواته
راح للي جارحه، راح الله يسامحه
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Sana Helwa2024 · Сингл · Joseph Attieh
Hadder Halak2024 · Сингл · Joseph Attieh
El Baghdada2023 · Сингл · Joseph Attieh
Jamala2023 · Сингл · Joseph Attieh
Koun2023 · Сингл · Joseph Attieh
Jamala2022 · Сингл · Joseph Attieh
Tlaqina Tani2022 · Альбом · Joseph Attieh
Wahdani2022 · Альбом · Joseph Attieh
El Hobb Aafawi2022 · Альбом · Joseph Attieh
Baaref Maslehtak2022 · Альбом · Joseph Attieh
Weilak2022 · Альбом · Joseph Attieh
Ella El Jafa2022 · Альбом · Joseph Attieh