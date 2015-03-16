О нас

Teoman

Teoman

Трек  ·  2015

Hem Hayattan, Hem Ölümden...

1 лайк

Teoman

Исполнитель

Teoman

Трек Hem Hayattan, Hem Ölümden...

#

Название

Альбом

1

Трек Hem Hayattan, Hem Ölümden...

Hem Hayattan, Hem Ölümden...

Teoman

Eski Bir Rüya Uğruna...

3:34

Текст песни

Silkeleyip kumları üstümden atıp

Mağazanın vitrininde yansımama bakıp

Uyur gezer gibiyim tüm geçmişim kayıp

İnceliyorum kendimi halim bi garip

Hem hayattan hem ölümden korkarak

Информация о правообладателе: AVRUPA MÜZİK YAPIM

