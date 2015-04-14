О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Donald Byrd

Donald Byrd

Трек  ·  2015

Lover Come Back to Me

Donald Byrd

Исполнитель

Donald Byrd

Трек Lover Come Back to Me

#

Название

Альбом

1

Трек Lover Come Back to Me

Lover Come Back to Me

Donald Byrd

Jazz & Limousines, Vol. 2

6:52

Информация о правообладателе: Jazz & Limousines

Другие релизы артиста

Релиз Merry Christmas and a Happy New Year from Donald Byrd & Gigi Gryce
Merry Christmas and a Happy New Year from Donald Byrd & Gigi Gryce2023 · Сингл · Donald Byrd
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Donald Byrd & Gigi Gryce
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Donald Byrd & Gigi Gryce2023 · Сингл · Donald Byrd
Релиз JazzOmatic
JazzOmatic2023 · Сингл · Donald Byrd
Релиз Modern Jazz Idea - Donald Byrd
Modern Jazz Idea - Donald Byrd2023 · Альбом · Donald Byrd
Релиз The Story
The Story2023 · Альбом · Donald Byrd
Релиз Fuego
Fuego2023 · Альбом · Donald Byrd
Релиз Goin' to the Races
Goin' to the Races2023 · Альбом · Donald Byrd
Релиз Hank Mobley with Donald Byrd and Lee Morgan
Hank Mobley with Donald Byrd and Lee Morgan2023 · Сингл · Hank Mobley
Релиз Giants Of Jazz
Giants Of Jazz2022 · Сингл · Donald Byrd
Релиз Colorful Mix
Colorful Mix2022 · Альбом · Donald Byrd
Релиз Duet
Duet2022 · Альбом · Donald Byrd
Релиз In Black and White
In Black and White2022 · Альбом · Donald Byrd

Похожие артисты

Donald Byrd
Артист

Donald Byrd

Stan Getz
Артист

Stan Getz

John Coltrane
Артист

John Coltrane

Herbie Hancock
Артист

Herbie Hancock

Paul Desmond
Артист

Paul Desmond

Chick Corea
Артист

Chick Corea

Art Blakey
Артист

Art Blakey

Cannonball Adderley
Артист

Cannonball Adderley

Dizzy Gillespie
Артист

Dizzy Gillespie

Igor Butman
Артист

Igor Butman

Palle Danielsson
Артист

Palle Danielsson

Lee Morgan
Артист

Lee Morgan

The Jazz Messengers
Артист

The Jazz Messengers