О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Lou Donaldson

Lou Donaldson

Трек  ·  2015

Lou's Blues

Lou Donaldson

Исполнитель

Lou Donaldson

Трек Lou's Blues

#

Название

Альбом

1

Трек Lou's Blues

Lou's Blues

Lou Donaldson

Crosstown Shuffle

3:44

Информация о правообладателе: Acoustic avantgarde

Другие релизы артиста

Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Lou Donaldson
Merry Christmas and A Happy New Year from Lou Donaldson2023 · Альбом · Lou Donaldson
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Lou Donaldson
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Lou Donaldson2023 · Альбом · Lou Donaldson
Релиз JazzOmatic
JazzOmatic2023 · Альбом · Lou Donaldson
Релиз Music around the World by Lou Donaldson
Music around the World by Lou Donaldson2023 · Альбом · Lou Donaldson
Релиз Avalon
Avalon2023 · Альбом · Dexter Gordon
Релиз New Faces, New Sounds
New Faces, New Sounds2023 · Сингл · Clifford Brown
Релиз New Faces, New Sounds
New Faces, New Sounds2023 · Альбом · Lou Donaldson
Релиз Sunny Side Up
Sunny Side Up2023 · Альбом · Lou Donaldson
Релиз Swing and Soul
Swing and Soul2023 · Альбом · Lou Donaldson
Релиз LD + 3
LD + 32023 · Альбом · Lou Donaldson
Релиз Wailing With Lou
Wailing With Lou2023 · Альбом · Lou Donaldson
Релиз Quartet/Quintet/Sextet
Quartet/Quintet/Sextet2023 · Альбом · Lou Donaldson

Похожие артисты

Lou Donaldson
Артист

Lou Donaldson

Antônio Carlos Jobim
Артист

Antônio Carlos Jobim

Jon Christensen
Артист

Jon Christensen

Paul Desmond
Артист

Paul Desmond

Coleman Hawkins
Артист

Coleman Hawkins

John Coltrane Quartet
Артист

John Coltrane Quartet

Nils Landgren
Артист

Nils Landgren

Bill Evans Trio
Артист

Bill Evans Trio

Wes Montgomery
Артист

Wes Montgomery

The Ramsey Lewis Trio
Артист

The Ramsey Lewis Trio

Cory Weeds
Артист

Cory Weeds

Charlie Haden Quartet West
Артист

Charlie Haden Quartet West

Oscar Peterson
Артист

Oscar Peterson