Elis Regina

Трек  ·  2015

Dor de Cotovelo

Elis Regina

Исполнитель

Elis Regina

Трек Dor de Cotovelo

#

Название

Альбом

1

Трек Dor de Cotovelo

Dor de Cotovelo

Elis Regina

Fala-me de Amor

2:23

Информация о правообладателе: Odysee Records

Другие релизы артиста

Релиз Para Lennon e McCartney
Para Lennon e McCartney2024 · Сингл · Elis Regina
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Elis Regina
Merry Christmas and A Happy New Year from Elis Regina2023 · Сингл · Elis Regina
Релиз Summer of Love with Elis Regina
Summer of Love with Elis Regina2022 · Сингл · Elis Regina
Релиз Tu Serás
Tu Serás2022 · Альбом · Elis Regina
Релиз Driving Force
Driving Force2022 · Альбом · Elis Regina
Релиз At the Folk Festival
At the Folk Festival2022 · Альбом · Elis Regina
Релиз Spring Girls
Spring Girls2022 · Альбом · Elis Regina
Релиз Winter Wonderland
Winter Wonderland2021 · Альбом · Elis Regina
Релиз Elis, essa saudade
Elis, essa saudade2021 · Альбом · Elis Regina
Релиз Advent
Advent2021 · Альбом · Elis Regina
Релиз The Connoisseur
The Connoisseur2021 · Альбом · Elis Regina
Релиз Outing with Friends
Outing with Friends2021 · Альбом · Elis Regina

