Clifford Brown Sextet

Clifford Brown Sextet

Трек  ·  2015

Minor Mood

Clifford Brown Sextet

Исполнитель

Clifford Brown Sextet

Трек Minor Mood

#

Название

Альбом

1

Трек Minor Mood

Minor Mood

Clifford Brown Sextet

Curved Ornaments

4:30

Информация о правообладателе: 2015 cappo digital

Другие релизы артиста

Релиз Relaxing Jazz
Relaxing Jazz2022 · Альбом · The Coleman Hawkins Sextet
Релиз Duet
Duet2022 · Альбом · Lou Donaldson & Clifford Brown
Релиз In Black and White
In Black and White2022 · Альбом · Gigi Gryce & His Orchestra
Релиз Arrows in the Gale
Arrows in the Gale2022 · Альбом · Clifford Brown Sextet
Релиз Twin
Twin2021 · Альбом · Gigi Gryce & His Orchestra
Релиз Happy Little Country Girl
Happy Little Country Girl2021 · Альбом · Gigi Gryce & His Orchestra
Релиз The Subway Glide
The Subway Glide2021 · Альбом · Lou Donaldson & Clifford Brown
Релиз There's Something about Her I Like
There's Something about Her I Like2021 · Альбом · Gigi Gryce & His Orchestra
Релиз On the Prairie
On the Prairie2021 · Альбом · Clifford Brown Sextet
Релиз I'm Glad There Is You
I'm Glad There Is You2021 · Альбом · Sarah Vaughan
Релиз Bock Beer
Bock Beer2020 · Альбом · Lou Donaldson & Clifford Brown
Релиз Strictly Romantic
Strictly Romantic2020 · Альбом · Clifford Brown

