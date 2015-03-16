Информация о правообладателе: Edition Ahorn
Трек · 2015
Blue Monk (Western Suite)
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Emphasis & Flight, 1961 (Live)2024 · Альбом · Jimmy Giuffre
Lee Konitz Meets Jimmy Giuffre2023 · Альбом · Lee Konitz
Temporarily2023 · Альбом · Jimmy Giuffre
Emphasis2023 · Альбом · Jimmy Giuffre
Bass Hit!2023 · Альбом · Ray Brown
The Jimmy Giuffre 3: Pieces2022 · Альбом · Jimmy Giuffre
Two of a Kind: Pete Rugolo & Jimmy Giuffre2022 · Альбом · Jimmy Giuffre
Movie Songs2022 · Альбом · Jimmy Giuffre
Remastered Hits2022 · Альбом · Jimmy Giuffre
Arrows in the Gale2022 · Альбом · Jimmy Giuffre
Fresh Fruit2022 · Альбом · Jimmy Giuffre
Meets Getz, Eldridge, Pepper and Giuffre2021 · Альбом · Stan Getz