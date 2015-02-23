Трек · 2015
Rüya
Информация о правообладателе: Doğan Müzik Yapim
Benim sevgim göklere sığmadı
Yerde de kalmadı
Korudum hep dua ettim
Benim başka bir ricam olmadı
Sadece sev beni
