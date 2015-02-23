О нас

Sinan Akçıl

Sinan Akçıl

Трек  ·  2015

Teşekkürler

18 лайков

Sinan Akçıl

Исполнитель

Sinan Akçıl

Трек Teşekkürler

#

Название

Альбом

1

Трек Teşekkürler

Teşekkürler

Sinan Akçıl

Best of Aşk

3:53

Текст песни

Tanıdım zannettim seni üç yılda

Bitmez hiç farz ettin, yalan aslında

İyi günde sen, kötü günde sen

Nasıl desem teşekkürler, teşekkürler

Ayrılık aşkın sessiz kardeşidir

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Doğan Müzik Yapim
