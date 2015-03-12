Трек · 2015
Blue Jeans Rock
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Alta Sociedad
Текст песни
Blue Jeans
Blue Jeans
è Rock'n'Roll
C'è tanta gioventu con il blue jeans che balla il Rock'n'Roll
Eh eh Eh eh
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Amore No (Remix)2024 · Сингл · Adriano Celentano
A New Orleans2024 · Альбом · Adriano Celentano
Il Tuo Bacio È Come Un Rock2024 · Альбом · Adriano Celentano
Il Tuo Bacio E' Come Un Rock2024 · Альбом · Adriano Celentano
Furore2024 · Альбом · Giulio Libano & La Sua Orchestra
Peppermint Twist2024 · Альбом · Adriano Celentano
There's No Business Like Show Business with Adriano Celentano2024 · Сингл · Adriano Celentano
Merry Christmas and A Happy New Year from Adriano Celentano and Friends2023 · Сингл · Adriano Celentano
Merry Christmas and A Happy New Year from Adriano Celentano2023 · Сингл · Adriano Celentano
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Adriano Celentano2023 · Сингл · Adriano Celentano
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Adriano Celentano, Fabrizio De Andre, Enzo Jannacci2023 · Сингл · Adriano Celentano
Music around the World by Adriano Celentano2023 · Сингл · Adriano Celentano