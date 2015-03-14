О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Lester Young

Lester Young

,

Nat King Cole

Трек  ·  2015

Lester Leaps In

Lester Young

Исполнитель

Lester Young

Трек Lester Leaps In

#

Название

Альбом

1

Трек Lester Leaps In

Lester Leaps In

Lester Young

,

Nat King Cole

Curved Ornaments

3:29

Информация о правообладателе: 2015 cappo digital

Другие релизы артиста

Релиз Sideways
Sideways2023 · Альбом · Lester Young
Релиз Lester Young with the Oscar Peterson Trio
Lester Young with the Oscar Peterson Trio2023 · Альбом · Lester Young
Релиз Lester Swings
Lester Swings2023 · Альбом · Lester Young
Релиз The Best of Swing Jazz - Tenor Sax
The Best of Swing Jazz - Tenor Sax2022 · Сингл · Coleman Hawkins
Релиз Count Every Star
Count Every Star2022 · Альбом · Lester Young
Релиз You (The Essential Jazz Collection)
You (The Essential Jazz Collection)2022 · Альбом · Lester Young
Релиз Mermaids
Mermaids2022 · Альбом · Lester Young
Релиз Don't Blame Me
Don't Blame Me2022 · Альбом · Oscar Peterson
Релиз Blue Lester: Complete Royal Roost Broadcasts
Blue Lester: Complete Royal Roost Broadcasts2022 · Альбом · Lester Young
Релиз Remastered Hits
Remastered Hits2022 · Альбом · Lester Young
Релиз Fine Dining
Fine Dining2022 · Альбом · Lester Young
Релиз J.A.P.T Live at Carnegie Hall, Sept 17th, 1955
J.A.P.T Live at Carnegie Hall, Sept 17th, 19552021 · Альбом · Roy Eldridge

Похожие артисты

Lester Young
Артист

Lester Young

Gene Ammons
Артист

Gene Ammons

Scott Hamilton
Артист

Scott Hamilton

Immanuel Wilkins
Артист

Immanuel Wilkins

Fredrik Kronkvist
Артист

Fredrik Kronkvist

AKIO
Артист

AKIO

Hans Ulrik
Артист

Hans Ulrik

Ballroom Jazz Collective
Артист

Ballroom Jazz Collective

Lina Nyberg
Артист

Lina Nyberg

Joe Zawinul
Артист

Joe Zawinul

Cyrus Chestnut
Артист

Cyrus Chestnut

Stanley Turrentine
Артист

Stanley Turrentine

Beegie Adair
Артист

Beegie Adair