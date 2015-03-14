О нас

Lester Young Quartet

Lester Young Quartet

Трек  ·  2015

D.B. Blues

Lester Young Quartet

Исполнитель

Lester Young Quartet

Трек D.B. Blues

Название

Альбом

1

Трек D.B. Blues

D.B. Blues

Lester Young Quartet

Curved Ornaments

4:06

Информация о правообладателе: 2015 cappo digital

Другие релизы артиста

Релиз Collates w/ John Lewis & Hank Jones
Collates w/ John Lewis & Hank Jones2022 · Альбом · Lester Young Quartet
Релиз Parrot
Parrot2022 · Альбом · Lester Young & The Oscar Peterson Trio
Релиз Black Eye
Black Eye2022 · Альбом · Lester Young & His Orchestra
Релиз The Ox and the Frog
The Ox and the Frog2022 · Альбом · Lester Young & Orchestra
Релиз Nightlife Costume
Nightlife Costume2021 · Альбом · Lester Young & Orchestra
Релиз On the Point
On the Point2021 · Альбом · Lester Young Quartet
Релиз Up to Date
Up to Date2021 · Альбом · Lester Young Quartet
Релиз Twin
Twin2021 · Альбом · Lester Young and His Band
Релиз Lanterns
Lanterns2021 · Альбом · Lester Young & His Orchestra
Релиз Cherry
Cherry2021 · Альбом · Lester Young Quartet
Релиз My Present For You
My Present For You2021 · Альбом · Lester Young & The Oscar Peterson Trio
Релиз Old Lighthouse
Old Lighthouse2021 · Альбом · Lester Young & His Orchestra

Похожие артисты

Lester Young Quartet
Артист

Lester Young Quartet

Charles Mingus
Артист

Charles Mingus

Mingus Big Band
Артист

Mingus Big Band

Roland Kirk Quartet
Артист

Roland Kirk Quartet

Henry Grimes
Артист

Henry Grimes

J.A.T.P. Allstars
Артист

J.A.T.P. Allstars

Андрей Товмасян
Артист

Андрей Товмасян

Валерий Буланов
Артист

Валерий Буланов

Игорь Берукштис
Артист

Игорь Берукштис

Вадим Сакун
Артист

Вадим Сакун

Red Rodney
Артист

Red Rodney

Paul Kuhn Trio
Артист

Paul Kuhn Trio

The Miles Davis Nonet
Артист

The Miles Davis Nonet