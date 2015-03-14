О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

George Jones

George Jones

Трек  ·  2015

You're Gonna Change (Or I'm Gonna Leave)

George Jones

Исполнитель

George Jones

Трек You're Gonna Change (Or I'm Gonna Leave)

#

Название

Альбом

1

Трек You're Gonna Change (Or I'm Gonna Leave)

You're Gonna Change (Or I'm Gonna Leave)

George Jones

Curved Ornaments

2:10

Информация о правообладателе: 2015 cappo digital

Другие релизы артиста

Релиз George Jones - A Good Year For The Roses
George Jones - A Good Year For The Roses2025 · Альбом · George Jones
Релиз 20 Golden Hits
20 Golden Hits2024 · Альбом · George Jones
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from George Jones, Vol. 2
Merry Christmas and A Happy New Year from George Jones, Vol. 22023 · Альбом · George Jones
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from George Jones, Vol. 1
Merry Christmas and A Happy New Year from George Jones, Vol. 12023 · Альбом · George Jones
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de George Jones, Vol. 2
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de George Jones, Vol. 22023 · Альбом · George Jones
Релиз George Jones "The Rolls-Royce of Country Music" 50 Successes
George Jones "The Rolls-Royce of Country Music" 50 Successes2023 · Альбом · George Jones
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de George Jones, Vol. 1
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de George Jones, Vol. 12023 · Альбом · George Jones
Релиз Merle Haggard And George Jones
Merle Haggard And George Jones2023 · Альбом · Merle Haggard
Релиз Music around the World by George Jones, Vol. 2
Music around the World by George Jones, Vol. 22023 · Альбом · George Jones
Релиз Music around the World by George Jones, Vol. 1
Music around the World by George Jones, Vol. 12023 · Альбом · George Jones
Релиз Tender Years
Tender Years2023 · Альбом · George Jones
Релиз 20 Super Hits - Gospel
20 Super Hits - Gospel2023 · Альбом · George Jones

Похожие артисты

George Jones
Артист

George Jones

Sari Schorr
Артист

Sari Schorr

Modern West
Артист

Modern West

Kevin Costner
Артист

Kevin Costner

Mike Bloomfield
Артист

Mike Bloomfield

The Belmonts
Артист

The Belmonts

Hank Snow
Артист

Hank Snow

Jimmie Rodgers
Артист

Jimmie Rodgers

Chris Janson
Артист

Chris Janson

Ours
Артист

Ours

Tyler Bryant & The Shakedown
Артист

Tyler Bryant & The Shakedown

Otis Taylor
Артист

Otis Taylor

Merle Travis
Артист

Merle Travis