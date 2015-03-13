Информация о правообладателе: Schlagerperlen
Трек · 2015
Vergißmeinnicht
Другие релизы артиста
Maria Callas & Beniamino Gigli: Concert 27th December 1954 - Teatro dell'Opera del Casinò Municipale - San Remo2023 · Сингл · Maria Callas
Arias and Songs2023 · Сингл · Beniamino Gigli
Ti voglio tanto bene2022 · Альбом · Beniamino Gigli
The Three Tenors | The Best Opera Arias | Björling, Lanza & Gigli2022 · Альбом · Mario Lanza
Great Italian Tenors2022 · Альбом · Beniamino Gigli
L'amico fritz by pietro mascagni2021 · Альбом · Miriam Pirazzini
Santa Lucia2021 · Альбом · Beniamino Gigli
Beniamino Gigli Vol. 12020 · Альбом · Beniamino Gigli
Beniamino Gigli Vol. 22020 · Альбом · Beniamino Gigli
MAMMA2020 · Сингл · Pmoody
Opera as Ever, Vol. I and II2018 · Альбом · Beniamino Gigli
Beniamino Gigli - 60 songs2017 · Альбом · Beniamino Gigli