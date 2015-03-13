О нас

Информация о правообладателе: Schlagerperlen

Другие релизы артиста

Релиз The Swing Touch of Class
The Swing Touch of Class2016 · Альбом · Glen Miller
Релиз Three of a Kind - Classic Recordings
Three of a Kind - Classic Recordings2014 · Альбом · Benny Goodman
Релиз Stardust
Stardust2013 · Альбом · Glen Miller
Релиз Big Bands, Vol. 3: Glen Miller & His Orchestra
Big Bands, Vol. 3: Glen Miller & His Orchestra2012 · Альбом · His Orchestra
Релиз Pearl Harbour - Glenn Miller Songs for the Boys, Vol. 2
Pearl Harbour - Glenn Miller Songs for the Boys, Vol. 22010 · Альбом · Glen Miller
Релиз Just One of Those Things
Just One of Those Things2008 · Альбом · Glen Miller
Релиз Moonlight Serenade
Moonlight Serenade2008 · Альбом · Glen Miller
Релиз Original Hits: Glen Miller
Original Hits: Glen Miller2002 · Альбом · Glen Miller
Релиз Glen Miller - Moonlight Serenade
Glen Miller - Moonlight Serenade2001 · Альбом · Glen Miller
Релиз The Silverline 1 - Moonlight Serenade
The Silverline 1 - Moonlight Serenade2000 · Альбом · Glen Miller
Релиз Touch Your Life
Touch Your Life1982 · Сингл · Glen Miller
Релиз American Rhapsody
American Rhapsody1979 · Альбом · Glen Miller

Похожие артисты

Glen Miller
Артист

Glen Miller

Glenn Miller
Артист

Glenn Miller

The All Stars
Артист

The All Stars

Fred Astaire
Артист

Fred Astaire

Nat King Cole Trio
Артист

Nat King Cole Trio

Glenn Miller's Orchestra
Артист

Glenn Miller's Orchestra

Tex Beneke
Артист

Tex Beneke

His Savoy Ballroom Five
Артист

His Savoy Ballroom Five

The Modernaires
Артист

The Modernaires

Teddy Wilson And His Orchestra
Артист

Teddy Wilson And His Orchestra

Glenn Miller Orchestra
Артист

Glenn Miller Orchestra

Marion Hutton
Артист

Marion Hutton

Ray Eberle
Артист

Ray Eberle